Число жертв вспышки легионеллёза в Нью-Йорке увеличилось до трёх

Число жертв вспышки легионеллёза в престижном районе Манхэттена Верхний Ист-Сайд увеличилось до трех. Об этом официально сообщил комиссар здравоохранения Нью-Йорка Алистер Мартин.
На данный момент в городе выявлено 74 случая заражения. По словам главы ведомства, восемь пациентов все еще остаются в больницах под наблюдением врачей. Впрочем, медики отмечают позитивную динамику. За последнюю неделю в городе не зафиксировано ни одного нового заболевшего.
Мартин отметил, что источник инфекции, скорее всего, уже полностью устранен. Это стало результатом «агрессивной» санитарной очистки градирен, подключенных к системам вентиляции и кондиционирования зданий. Именно в таких резервуарах с теплой водой создаются идеальные условия для быстрого размножения опасных бактерий Legionella.
Эпидемиологи напоминают, что у людей из групп риска (пожилых, курильщиков и лиц с ослабленным иммунитетом) легионеллёз способен вызывать тяжелые симптомы, схожие с пневмонией. При этом для большинства здоровых людей контакт с бактериями проходит бесследно, и болезнь у них не развивается.
Напомним, легионеллёз впервые выявлен в 1976 году в Филадельфии, США, среди участников съезда Американского легиона. Бактерия поражает дыхательные пути, вызывая симптомы гриппа и воспаление лёгких. Эффективного лечения нет, но антибиотики снижают тяжесть болезни и риск осложнений.