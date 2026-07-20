Число жертв вспышки легионеллёза в Нью-Йорке увеличилось до трёх

На данный момент в городе выявлено 74 случая заражения. По словам главы ведомства, восемь пациентов все еще остаются в больницах под наблюдением врачей. Впрочем, медики отмечают позитивную динамику. За последнюю неделю в городе не зафиксировано ни одного нового заболевшего.