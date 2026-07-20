21 удар матери, 48 — сестре: житель Владивостока получил 16 лет колонии за жестокую расправу над родными

Во Владивостоке пьяный 50-летний местный житель в феврале 2026 года в состоянии опьянения зарезал 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Первой он нанес не менее 21 удара ножом, второй — не менее 48. От полученных травм обе женщины погибли. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима. Источник: прокуратура Приморского края.