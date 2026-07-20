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21 удар матери, 48 — сестре: житель Владивостока получил 16 лет колонии за жестокую расправу над родными

Во Владивостоке пьяный 50-летний местный житель в феврале 2026 года в состоянии опьянения зарезал 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Первой он нанес не менее 21 удара ножом, второй — не менее 48. От полученных травм обе женщины погибли. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима. Источник: прокуратура Приморского края.

Во Владивостоке пьяный 50-летний местный житель в феврале 2026 года в состоянии опьянения зарезал 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Первой он нанес не менее 21 удара ножом, второй — не менее 48. От полученных травм обе женщины погибли. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима. Источник: прокуратура Приморского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18507701226053−1.mp4