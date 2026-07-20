Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд отклонил жалобу Яны Трояновой* об оспаривании статуса иноагента

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу актрисы Яны Трояновой* пытавшейся оспорить свой статус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — сказано в вердикте суда.

Life.ru рассказывал, что суд заочно приговорил Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима за оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, ей на четыре года запретили публиковаться в интернете и оштрафовали на 250 тысяч рублей. Поводом для преследования стало скандальное интервью, где, по версии обвинения, звучали призывы к насилию, а свидетель в суде заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включена в перечень иностранных агентов Минюста России, а также список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.