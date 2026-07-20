Спасённые чиновниками котята нашли дом в Нижнем Новгороде

Сотрудники учреждения организовали сбор средств и отправили малышей на лечение. За время их пребывания в ветеринарной клинике откликнулись две семьи, пожелавшие забрать питомцев к себе. Окрепших и здоровых котят уже передали новым владельцам. Мальчик получил имя Тиша, а девочку назвали Мирой.