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Спасённые чиновниками котята нашли дом в Нижнем Новгороде

Пушистые малыши прошли лечение на собранные сотрудниками районной администрации средства и уже отправились к новым хозяевам.

Спасённые сотрудниками администрации Канавинского района котята обрели дом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Как сообщалось ранее, двух пушистых подкидышей обнаружили прямо у дверей районной администрации.

Сотрудники учреждения организовали сбор средств и отправили малышей на лечение. За время их пребывания в ветеринарной клинике откликнулись две семьи, пожелавшие забрать питомцев к себе. Окрепших и здоровых котят уже передали новым владельцам. Мальчик получил имя Тиша, а девочку назвали Мирой.

Ранее сообщалось, что пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке.