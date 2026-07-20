В Воронежской области началась активная уборка урожая

Как рассказал заместитель председателя облправительства Алексей Сапронов, аграрии в условиях погодных катаклизмов засеяли 98 процентов от прогнозируемой площади, или 2,72 миллиона гектаров. Для уборки урожая подготовлена вся необходимая техника. На юге и в центральных районах работы ведутся полным ходом, уже собрано около 200 тысяч тонн зерна, в среднем с гектара получают 37 центнеров. Предполагается, что регион сможет получить около шести миллионов тонн зерновых и зернобобовых, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы и 1,6 миллиона тонн масличных.