В Воронежской области началась активная уборка урожая

Ход летней страды обсудили на совещании в Боброве при участии вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Было отмечено, что уборка урожая вошла в активную фазу и идет стабильно, невзирая на сложную погоду и ситуацию в экономике.
Как рассказал заместитель председателя облправительства Алексей Сапронов, аграрии в условиях погодных катаклизмов засеяли 98 процентов от прогнозируемой площади, или 2,72 миллиона гектаров. Для уборки урожая подготовлена вся необходимая техника. На юге и в центральных районах работы ведутся полным ходом, уже собрано около 200 тысяч тонн зерна, в среднем с гектара получают 37 центнеров. Предполагается, что регион сможет получить около шести миллионов тонн зерновых и зернобобовых, 5,7 миллиона тонн сахарной свеклы и 1,6 миллиона тонн масличных.
По словам Гордеева со ссылкой на Минсельхоз РФ, в Воронежской области положение выглядит более стабильным, чем в других регионах, возникающие проблемы находятся в контролируемой зоне. Он подчеркнул важность своевременного доступа к ГСМ для аграриев и координации между всеми участниками уборочных работ.
— Аграрии обеспечены дизтопливом, бензином на ближайшие два месяца. Лично губернатор держит вопрос под контролем, работы осуществляются по графику. Есть проблема у воронежских водителей, мы ее регулярно ставим перед федеральным центром. Надеемся, что в ближайшее время эти вопросы будут решены, — отметил он.
Александр Гусев заверил участников совещания в том, что правительство региона тесно взаимодействует с Минсельхозом и Минэнерго и каждую неделю организует формирование топливного баланса на уровне области. Все текущие вызовы обсуждаются с руководством компаний-поставщиков, динамику можно назвать положительной.
Как объяснил воронежский губернатор, приоритетом было обеспечение бензином и ДТ заправок на федеральных трассах, так как от этого зависела работа транспорта. Теперь есть возможность перереспределить часть топлива на внутренние нужды, включая обеспечение аграриев.