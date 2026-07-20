В Воронежской области построили «экодеревню» для специалистов АПК

Значимый проект в рамках комплексного развития сельских территорий реализовали под Бобровом — в поселке Лушниковка построен микрорайон, где получают жилье работники ключевых местных предприятий. В «Экодеревню» вложено свыше пяти миллиардов рублей. Поздравить новоселов приехали воронежский губернатор Александр Гусев и зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.
Они вручили ключи от частных домов супругам Перегудовым (они работают зоотехниками на предприятии «ЭкоНиваАгро Северное») и Городковым (ветеринарные врачи в «ЭкоНиваАгро Восточное»). Здания были построены по федеральной госпрограмме специально для специалистов АПК. Также в этот день сотрудницам тепличного комплекса «Воронежский» (Наталье Белых, Инне Сотниковой, Наталье Зибровой и маме пятерых детей Татьяне Животченко) торжественно передали ключи от квартир в малоэтажных новостройках том же микрорайоне. Жилье было приобретено на бюджетные средства.
Сейчас в «Экодеревне» строится детский сад на 240 мест — работы начаты в 2026 году и должны завершиться будущим летом. По госпрограмме на них выделено 475,6 миллиона рублей. В здании будет обустроено образовательное пространство по современным стандартам, комнаты для творческих занятий и подготовки к школе, сенсорной разгрузки. Малыши смогут играть с водой и песком, участвовать в наблюдении за растениями. В детсаду будет свой пищеблок, прачечная и площадки для физкультуры и прогулок на свежем воздухе.
Как отметил Алексей Гордеев, в Бобровском районе удалось создать пример того, как должен выглядеть населенный пункт на селе в XXI веке. В Лушниковке воплотили комплексный проект на средства бюджетов всех уровней. К вложениям из казны (более пяти миллиардов суммарно, в том числе 3,5 — федеральных) бизнес добавил около 400 миллионов рублей.
— Здесь строится не только жилье, но и социальная и инженерная инфраструктура, территория для отдыха. Это образец, как должна выглядеть сельская территория, где будет достойная жизнь людей, доступная высокооплачиваемая работа и главное — задержится молодежь. Проект можно тиражировать не только по Воронежской области, но и на всю страну, — заявил вице-спикер Госдумы.
По плану в Лушниковке будет построено современное жилье и социальные объекты (детсад, школа, стадион, парк) в расчете на пять с лишним тысяч жителей.
— Жизнь здесь начинает кипеть в хорошем смысле слова. Уверен, что это будет точкой притяжения не только с точки зрения развития экономики района, — подчеркнул Александр Гусев.
Он добавил, что для воплощения столь важной и масштабной инициативы ключевую роль сыграло федеральное финансирование. Всего в течение четырех лет область получила по профильной госпрограмме 6,5 миллиарда, это один из самых высоких показателей в стране. Кроме того, в регионе сохранили поддержку проектов по благоустройству райцентров.
За те пять с половиной лет, что действует программа комплексного развития сельских территорий, в Воронежской области освоено по ней 9,8 миллиарда рублей. На эти средства было возведено, реконструировано и капитально отремонтировано 368 объектов, реализовано 237 проектов по благоустройству.