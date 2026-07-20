В Воронежской области построили «экодеревню» для специалистов АПК

Сейчас в «Экодеревне» строится детский сад на 240 мест — работы начаты в 2026 году и должны завершиться будущим летом. По госпрограмме на них выделено 475,6 миллиона рублей. В здании будет обустроено образовательное пространство по современным стандартам, комнаты для творческих занятий и подготовки к школе, сенсорной разгрузки. Малыши смогут играть с водой и песком, участвовать в наблюдении за растениями. В детсаду будет свой пищеблок, прачечная и площадки для физкультуры и прогулок на свежем воздухе.