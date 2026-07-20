У Дома культуры в Тольятти обновят фасад и парковку

Парковку у Дома культуры в Тольятти Самарской области и фасад здания обновят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Тольятти.
На месте действующей парковки специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое, установят ограждение и высадят растения. Также в планах отремонтировать фасад ДК, смонтировать подсветку и обработать монументальную композицию «Прометей». Завершить работы должны до конца года.
Параллельно в городе идет благоустройство Центральной площади. Там будет светомузыкальный мультимедийный фонтан, амфитеатр со смотровой площадкой, зоны для прогулок и комфортного отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.