В правительстве РФ рассказали, кто может заправиться без очереди

Одного знака «Инвалид» на стекле недостаточно для получения приоритетного обслуживания. Необходимо показать кассиру или администратору справку об инвалидности. Поскольку в справке нет фото, сотрудник может попросить предъявить паспорт. С мая 2026 года подтвердить инвалидность можно через приложение «Госуслуги». Как только документы будут проверены, персонал оформит покупку без очереди.