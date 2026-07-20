В правительстве РФ рассказали, кто может заправиться без очереди

Инвалиды I и II групп, а также дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить бензин на АЗС вне очереди. Соответствующее право закреплено указом президента России, который был издан еще в 1992 году. Об этом заявили в правительстве РФ.
«По указу президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями от 2021 года) приоритетным обслуживанием пользуются инвалиды I и II групп, а также дети с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении ведомства в MAX.
Применение льготы возможно исключительно при личном присутствии лица с инвалидностью на территории АЗС. При этом статус водителя транспортного средства значения не имеет.
Одного знака «Инвалид» на стекле недостаточно для получения приоритетного обслуживания. Необходимо показать кассиру или администратору справку об инвалидности. Поскольку в справке нет фото, сотрудник может попросить предъявить паспорт. С мая 2026 года подтвердить инвалидность можно через приложение «Госуслуги». Как только документы будут проверены, персонал оформит покупку без очереди.
В случае отказа водителю следует ссылаться на указ президента, подчеркнули в правительстве. Руководству АЗС в таком случае могут выписать штраф на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Человек также имеет право потребовать компенсацию морального вреда, обратившись в суд.
Ранее автоюрист Лев Воропаев перечислил категории людей, которые могут заправляться на АЗС без очереди.
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