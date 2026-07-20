Десятки миллионов пчел погибли под Красноярском

Это далеко не первый случай массовой гибели пчел в регионе. Например, летом 2021 года Следственный комитет выяснял причины вымирания насекомых в Боготольском районе, пасечники которого потеряли около 20 миллионов подопечных. С тех пор прошло несколько лет. Казалось, положение выправилось, однако то, что произошло сейчас в Большой Мурте, не позволяет видеть ситуацию в розовом свете.