Десятки миллионов пчел погибли под Красноярском

Примерно 600 пчелиных семей — более 20 миллионов насекомых — погибли в Большемуртинском районе Красноярского края. Надзорные ведомства проводят проверки.
О ЧП сообщили пчеловоды района. Они полагают, что причиной массовой гибели существ, опыляющих растения и производящих мед, стало неправильное применение мощных пестицидов на рапсовых полях. По словам пасечников, аграрии не предупредили своевременно об использовании сильнодействующих веществ, и в результате пострадали обитатели ульев.
Владельцы пасек подали больше десятка заявлений в полицию. Начались проверки. Служба ветеринарного надзора изъяла интересующие специалистов материалы, в том числе мертвых насекомых. Экспертиза установит причину их смерти. Результаты будут известны через две-три недели, проинформировали в прокуратуре Красноярского края.
Впрочем, некоторые причины ЧП очевидны и без экспертизы. Фермеры, высаживающие рапс, и пасечники, располагающие ульи рядом с рапсовыми полями, не могут окончательно и бесповоротно договориться о мирном сосуществовании и схеме взаимодействия.
По мнению аграриев, ситуацию должны разрулить краевые чиновники из профильного министерства, которые могут инициировать создание общей информационной системы, через которую все заинтересованные стороны получали бы оперативные данные о расписании обработки полей. В этом случае пчеловоды получили бы возможность вовремя убрать ульи подальше от пестицидов.
В Россельхознадзоре уверяют, что такая цифровая система уже существует, и любой желающий, даже не зарегистрированный предприниматель, а просто пасечник-любитель, может ею воспользоваться. Тогда почему произошло нынешнее ЧП? Возможно, проверка покажет.
Это далеко не первый случай массовой гибели пчел в регионе. Например, летом 2021 года Следственный комитет выяснял причины вымирания насекомых в Боготольском районе, пасечники которого потеряли около 20 миллионов подопечных. С тех пор прошло несколько лет. Казалось, положение выправилось, однако то, что произошло сейчас в Большой Мурте, не позволяет видеть ситуацию в розовом свете.
Впрочем, происходящее все-таки проливает какой-то свет, пусть не розовый, на планетарную проблему вымирания пчел. По данным ООН, численность этих насекомых сокращается в восемь раз быстрее, чем количество любых других существ. Специалисты считают, что смертность такого уровня (свыше 20 процентов популяции уходит ежегодно) приведет к исчезновению пчел на Земле уже через 9−10 лет.