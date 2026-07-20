В Красноярске ищут арендаторов для семи участков под автомойки и мастерские

Департамент градостроительства Красноярска объявил аукцион на размещение семи временных сооружений. Участки расположены в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах — их можно использовать под автомойки, автомастерские, автодромы и склады.
Начальные цены на объекты в зависимости от расположения разнятся — от 18 до 447 тысяч рублей.
Договоры аренды заключат на семь лет. Предпринимателям необходимо будет согласовать внешний облик сооружений на архитектурно-планировочной комиссии при управлении архитектуры. Заявки принимаются до 7 августа, итоги подведут 17 августа.
С начала года департамент уже провел аукционы по 16 местам для размещения кофейных аппаратов и торговых точек. Все объекты нанесены на интерактивную карту города.
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