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В Красноярске ищут арендаторов для семи участков под автомойки и мастерские

Департамент градостроительства Красноярска объявил аукцион на размещение семи временных сооружений.

Департамент градостроительства Красноярска объявил аукцион на размещение семи временных сооружений. Участки расположены в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах — их можно использовать под автомойки, автомастерские, автодромы и склады.

Начальные цены на объекты в зависимости от расположения разнятся — от 18 до 447 тысяч рублей.

Договоры аренды заключат на семь лет. Предпринимателям необходимо будет согласовать внешний облик сооружений на архитектурно-планировочной комиссии при управлении архитектуры. Заявки принимаются до 7 августа, итоги подведут 17 августа.

С начала года департамент уже провел аукционы по 16 местам для размещения кофейных аппаратов и торговых точек. Все объекты нанесены на интерактивную карту города.

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