В Германии ожидается огромное число отказов от службы в армии, что поставит новый рекорд. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные правоохранительных ведомств.
«В первой половине 2026 года Федеральное управление по делам семьи и гражданского общества (BAFzA) получило 402 заявления об отказе от военной службы. В пересчете на весь год это будет новый рекорд», — указано в статье.
Газета уточнила, что в 2023 году число отказников составляло 536. В 2024 году заявку о нежелании вступать в ряды армии отправили 626 человек, в 2025 году — 781. А вот в 2026 году эта цифра достигает 402 заявок. И это не предел, отмечает издание.
«В Германии можно отказаться от военной службы по соображениям совести. Причины должны быть изложены в подробном и личном письменном заявлении», — поясняет журнал.
Судя по вышеуказанным сведениям, у ФРГ большие проблемы с набором солдат в войска.
Ранее KP.RU писал, что недавно немецкие власти специально ввели новую систему регистрации граждан на военную службу. Однако это не помогло. Из 300 тысяч отправленных заявок только 530 человек согласились поступить на службу.