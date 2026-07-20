У Германии большие проблемы: ожидается рекордное число отказов от службы в армии

Газета уточнила, что в 2023 году число отказников составляло 536. В 2024 году заявку о нежелании вступать в ряды армии отправили 626 человек, в 2025 году — 781. А вот в 2026 году эта цифра достигает 402 заявок. И это не предел, отмечает издание.