Новое оборудование закупят 4 туристические компании Алтайского края

Четыре туристические компании Алтайского края закупят новое оборудование при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении региона по развитию туризма и курортной деятельности.
Так, круглогодичная база отдыха «Уткуль.РФ» в Троицком районе планирует приобрести сапборды, лодки, каяки и катамараны. Еще одно предприятие, работающее на озере Большое Островное в Мамонтовском районе, закупит катамараны, лодки, сапборды и спасательные жилеты. Обновят парк катамаранов на пляже «Причал 22», расположенном на озере Большое Яровое. А туроператорская компания «АРГО» получит аудиогиды, радиосистемы и радиогиды для сопровождения туристических групп, путешествующих по национальному туристическому маршруту «Здравствуй, Алтай!».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.