Южная строительная компания Дагестана повысит эффективность работы

Южная строительная компания из Дагестана присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы республики.
Специалисты Федерального центра компетенций проведут на базе предприятия комплексный анализ производственных процессов. На основе его результатов будут разработаны индивидуальные решения и внедрены инструменты бережливого производства. Это позволит оптимизировать внутренние процессы, сократить издержки и повысить эффективность работы без дополнительных капитальных затрат.
«Мы рассчитываем, что экспертиза Федерального центра компетенций поможет нам выстроить более совершенные бизнес-процессы, а полученный опыт мы планируем тиражировать среди наших партнеров. Уверен, что внедрение бережливых технологий позволит нам работать быстрее, качественнее и с меньшими затратами», — отметил генеральный директор компании Алахверди Алахвердиев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.