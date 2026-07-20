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Свыше 5 тысяч компаний и ИП выбрали автоупрощёнку в Хабаровском крае

По итогам 2026 года поступления от нового налогового режима могут приблизиться к 1,7 млрд рублей.

Автоматизированную упрощённую систему налогообложения в Хабаровском крае применяют уже более пяти тысяч представителей бизнеса. Среди них около 2,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 2,6 тысячи организаций, сообщили в региональном управлении ФНС.

Новый режим действует в крае с 2025 года и продолжает быстро набирать популярность: за текущий год число его участников выросло в полтора раза. Одновременно увеличиваются и поступления в бюджет — с начала года они превысили 715 млн рублей, а по итогам 2026-го могут приблизиться к 1,7 млрд.

Главное преимущество автоУСН заключается в том, что предпринимателю не приходится самостоятельно рассчитывать налог и подавать привычную декларацию. Сумму определяют автоматически по данным онлайн-касс, банков и сведениям о доходах, которые отражаются в личном кабинете налогоплательщика, поэтому у малого бизнеса остаётся меньше бумажной работы.

Перейти на такой режим могут компании и ИП со штатом не более пяти человек и годовым доходом до 60 млн рублей. Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн, зарплату необходимо перечислять безналично, а расчётные счета разрешено открывать только в уполномоченных банках.

Совмещать автоУСН с другими специальными налоговыми режимами нельзя. Несмотря на ограничения, система остаётся востребованной прежде всего у небольших компаний, которым важны простой расчёт налогов и снижение административной нагрузки.