Свыше 5 тысяч компаний и ИП выбрали автоупрощёнку в Хабаровском крае

Новый режим действует в крае с 2025 года и продолжает быстро набирать популярность: за текущий год число его участников выросло в полтора раза. Одновременно увеличиваются и поступления в бюджет — с начала года они превысили 715 млн рублей, а по итогам 2026-го могут приблизиться к 1,7 млрд.