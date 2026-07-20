В Красноярском крае за трое суток потушили 45 лесных пожаров

В Красноярском крае за последние трое суток ликвидировали 45 лесных пожаров на площади 21,4 тысячи гектаров. В тушении задействованы более 1400 человек, часть из них продолжает следить за уже ликвидированными очагами. На утро 20 июля в регионе действует 85 лесных пожаров в Туруханском, Енисейском, Богучанском и Эвенкийском округах. Из них 20 локализованы: распространение огня остановили на площади 18 тысяч гектаров. В работах участвуют специалисты авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, команды из других регионов и лесопользователи. Для переброски людей, авиационного патрулирования и доставки к очагам сегодня используют 26 воздушных судов, а также водный транспорт. Оперативный штаб принял решение перегруппировать силы в Енисейском округе. Туда с ликвидированных пожаров направят 45 специалистов федерального резерва Авиалесоохраны. В Енисейском округе 31 очаг действует в шелкопрядниках — удаленных участках тайги, которые серьезно пострадали после нашествия вредителей. Тушение осложняют лесные завалы, жара и ветер. Перед кромкой огня специалисты расчищают участки от валежника и сухостоя, а также создают противопожарные полосы. Угрозы населенным пунктам нет. Новые очаги в крае выявляют с помощью спутников, авиационного и наземного патрулирования, видеомониторинга и беспилотников. Напомним, что в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах, посещение лесов ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Читайте также: Почти 200 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель изъято в Красноярском крае Красноярец пожаловался на укус змеи после прогулки по «Красноярским Столбам» Спасатели помогли заблудившемуся в лесу жителю Красноярского края.