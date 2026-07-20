К новому урожаю в Красноярском крае обеззаразили 409 тыс. кубометров зернохранилищ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первое полугодие специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обработали 409,4 тыс. кубометров складских помещений.
Дезинсекцию проводят после вывоза старого зерна и до закладки нового урожая.
Хранилища обработали двухкомпонентным инсектицидом против насекомых-вредителей. Для защиты зерна помещения также очищают, оборудование приводят в порядок, а щели герметизируют.
Еще на 54,4 тыс. кв. метров складов провели обработку против крыс и мышей. Грызуны уничтожают и загрязняют зерно, повреждают помещения и могут переносить опасные инфекции.