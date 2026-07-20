Рыбаки Хабаровского края догоняют прошлогодние показатели путины

Рыбаки Хабаровского края с начала года выловили 283,8 тысячи тонн водных биоресурсов. Это 93,2% от результата за тот же период прошлого года, сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства региона.
Основу промысла по-прежнему составляют минтай и сельдь в Западно-Беринговоморской зоне. Минтая добыто 187,7 тысячи тонн, сельди — ещё 61,2 тысячи тонн, поэтому на эти два вида приходится большая часть общего улова.
На Восточной Камчатке и в Охотском море продолжается промысел трески и палтуса с приловом ската. Совокупный результат по этим направлениям достиг 14,3 тысячи тонн.
Одновременно в Хабаровском крае набирает ход лососёвая путина. Рыбаки уже добыли 4,9 тысячи тонн тихоокеанских лососей и гольцов, однако основные подходы рыбы традиционно ожидаются ближе к концу июля и началу августа.
По мере развития путины доля лососёвых в общем улове будет расти. Главный объём добычи пока обеспечивают морские промысловые районы, где суда продолжают работать на минтае, сельди и донных видах рыб.