Подростки-руферы взобрались на недостроенную высотку в Хабаровске

В Хабаровске полиция начала проверку после публикации о подростках, забравшихся на крышу недостроенного высотного здания. Опасную вылазку устроили на объекте на улице Фрунзе в Центральном районе, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
Запись с юными руферами сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков и выясняют, как им удалось попасть на закрытую стройку.
Проверка коснётся и владельца недостроенного здания. Ему направят предписание усилить охрану территории и перекрыть доступ на объект, а после установления участников происшествия с подростками и их родителями проведут профилактическую работу.
В полиции напомнили, что прогулки по крышам, заброшенным зданиям, вентиляционным шахтам и другим закрытым объектам могут закончиться тяжёлыми травмами или гибелью. О детях, замеченных в подобных местах, просят сообщать по телефонам 102 или 112.