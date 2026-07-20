Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки-руферы взобрались на недостроенную высотку в Хабаровске

Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков и выясняют, как им удалось попасть на закрытую стройку.

В Хабаровске полиция начала проверку после публикации о подростках, забравшихся на крышу недостроенного высотного здания. Опасную вылазку устроили на объекте на улице Фрунзе в Центральном районе, сообщили в УМВД России по Хабаровску.

Запись с юными руферами сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков и выясняют, как им удалось попасть на закрытую стройку.

Проверка коснётся и владельца недостроенного здания. Ему направят предписание усилить охрану территории и перекрыть доступ на объект, а после установления участников происшествия с подростками и их родителями проведут профилактическую работу.

В полиции напомнили, что прогулки по крышам, заброшенным зданиям, вентиляционным шахтам и другим закрытым объектам могут закончиться тяжёлыми травмами или гибелью. О детях, замеченных в подобных местах, просят сообщать по телефонам 102 или 112.