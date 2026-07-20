На «Красноярских Столбах» мужчину укусила змея

«Чтобы минимизировать риск встречи со змеями в национальном парке “Красноярские Столбы”, нужно не сходить с обозначенных троп и дорожек, а также не подходить к россыпным скалам и не залазить на них, так как россыпные участки — излюбленные укрытия змей», — сообщает КГКУ «Спасатель».