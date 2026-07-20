На «Красноярских Столбах» мужчину укусила змея

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» 23-летнему мужчине потребовалась помощь медиков после встречи со змеей.
Инцидент произошел 19 июля. Пострадавший обратился к специалистам Красноярского поисково-спасательного отряда, которые дежурят на выдвижном посту у восточного входа в нацпарк. Мужчина рассказал, что во время прогулки его укусила змея.
Спасатели незамедлительно сообщили о происшествии в скорую помощь, после чего передали пострадавшего медикам.
«Чтобы минимизировать риск встречи со змеями в национальном парке “Красноярские Столбы”, нужно не сходить с обозначенных троп и дорожек, а также не подходить к россыпным скалам и не залазить на них, так как россыпные участки — излюбленные укрытия змей», — сообщает КГКУ «Спасатель».
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