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Роспотребнадзор разрешил купание на пяти пляжах Пермского края

Специалисты с мая по август ежемесячно проверяют качество воды и песка на прибрежной полосе.

Пять пляжей Пермского края получили одобрения Роспотребнадзора, сообщили в ведомсте.

Всего в регионе определено 20 мест, предназначенных для отдыха у воды. Однако разрешение на купание получили только пять из них:

городской пляж г. Чайковский (Сайгатский залив);

пляж санатория «Демидково»;

пляж «Верде» в Пермском районе;

пляж г. Перми (правобережная часть берега р. Камы) у Коммунального моста;

пляж на р. Сылва в пос. Н. Ляды.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купаться и заниматься спортом на воде можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Подробнее о пляжах — читайте в обзоре сайта perm.aif.ru.

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