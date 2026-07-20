Роспотребнадзор разрешил купание на пяти пляжах Пермского края

Пять пляжей Пермского края получили одобрения Роспотребнадзора, сообщили в ведомсте.
Всего в регионе определено 20 мест, предназначенных для отдыха у воды. Однако разрешение на купание получили только пять из них:
городской пляж г. Чайковский (Сайгатский залив);
пляж санатория «Демидково»;
пляж «Верде» в Пермском районе;
пляж г. Перми (правобережная часть берега р. Камы) у Коммунального моста;
пляж на р. Сылва в пос. Н. Ляды.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купаться и заниматься спортом на воде можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Подробнее о пляжах — читайте в обзоре сайта perm.aif.ru.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше