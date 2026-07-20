100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского исполнилось 20 июня

20 июля исполнилось 100 лет со дня смерти российского и польского революционера, советского политического, государственного и партийного деятеля Феликса Дзержинского.
Как отмечает в своей монографии «Ф. Э. Дзержинский — экономист» Владимир Михалкин, Феликс Дзержинский был не только руководителем органов госбезопасности, но и крупным организатором народного хозяйства в годы НЭПа.
После Гражданской войны Дзержинский более пяти лет работал в экономической сфере. В 1921 г. он возглавил Народный комиссариат путей сообщения и за неполные три года обеспечил восстановление транспорта, что стало ключевым условием стабилизации страны. В 1924 г. был назначен председателем ВСНХ СССР, а затем руководителем Главметалла — стратегически важной металлургической отрасли. На этих постах он работал до 1926 г., одновременно участвуя в комиссиях по заработной плате, производительности труда, режиму экономии и улучшению быта рабочих.
Феликс Дзержинский выступал за широкую реконструкцию промышленности и стал одним из инициаторов индустриализации, за что получил прозвище «рыцарь индустриализации». Под его руководством формировались новые отрасли: авиационная, тракторостроительная, судостроительная, радиопромышленность.
По оценке Михалкина, Феликс Дзержинский был пионером государственного планирования, участвовал в разработке первых народнохозяйственных планов, теоретически обосновывал и внедрял принципы хозрасчёта, развивал идеи кооперации в кустарной промышленности. Особое внимание уделял вопросам производительности труда, заработной платы и ценообразования, рассматривая их как центральные элементы экономической политики.
При этом Дзержинский не был кабинетным теоретиком: он опирался на статистику, лично анализировал данные, выявлял просчёты и открыто признавал ошибки. Его отличали практический подход, внимание к новациям и стремление к техническому прогрессу (поддержка радио, кинематографии, интерес к межпланетным исследованиям).
Владимир Михалкин подчеркивает, что сочетание глубокого знания экономики, организаторского таланта и умения мобилизовать специалистов способствовало экономическому возрождению страны.