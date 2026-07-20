100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского исполнилось 20 июня

После Гражданской войны Дзержинский более пяти лет работал в экономической сфере. В 1921 г. он возглавил Народный комиссариат путей сообщения и за неполные три года обеспечил восстановление транспорта, что стало ключевым условием стабилизации страны. В 1924 г. был назначен председателем ВСНХ СССР, а затем руководителем Главметалла — стратегически важной металлургической отрасли. На этих постах он работал до 1926 г., одновременно участвуя в комиссиях по заработной плате, производительности труда, режиму экономии и улучшению быта рабочих.