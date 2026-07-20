Двое подростков из Волгоградской области обчистили кассу магазина

В начале июля двое школьников в возрасте 13 и 15 лет приметили магазин и быстро придумали план ограбления. По пожарной лестнице приятели поднялись на второй этаж и зашли в торговый зал через незакрытую балконную дверь. Подростки вытащили из кассы 124 тысячи рублей, после чего ретировались тем же путем.