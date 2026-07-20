Житель Хабаровского края пырнул гостя ножом за неприличное поведение

Конфликт произошёл в феврале 2026 года в селе Эворон. По материалам дела, сожительница подсудимого пожаловалась ему на поведение гостя. Между мужчинами вспыхнула ссора, и хозяин дома схватил кухонный нож, которым ударил потерпевшего в живот.