Житель Хабаровского края пырнул гостя ножом за неприличное поведение

В Солнечном округе 46-летнего мужчину приговорили к четырём годам колонии за тяжёлое ранение знакомого во время застолья. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Конфликт произошёл в феврале 2026 года в селе Эворон. По материалам дела, сожительница подсудимого пожаловалась ему на поведение гостя. Между мужчинами вспыхнула ссора, и хозяин дома схватил кухонный нож, которым ударил потерпевшего в живот.
Ранение оказалось проникающим и причинило тяжкий вред здоровью. Суд признал местного жителя виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и отправил его в колонию общего режима.
Кроме того, осуждённый должен выплатить потерпевшему 750 тысяч рублей компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.