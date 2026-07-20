При атаках ВСУ за сутки пострадали 14 белгородцев, включая двоих детей

Накануне сообщалось, что в поселке Разумное при детонации БПЛА пострадали пять человек, из них трое несовершеннолетних. По итогам медицинского осмотра диагноз не подтвердился только у трехлетнего ребенка, остальные двое детей госпитализированы. Еще два человека получают помощь амбулаторно;