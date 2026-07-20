— (Украинскому президенту Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность, — написал он в Telegram-канале.