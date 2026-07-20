Киев направил на Москву «армаду», состоящую из 400 беспилотников, однако российские силы противовоздушной обороны «разобрали» ее. Так посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал атаку украинской армии на столицу. Он отметил, что ВС РФ ответят Украине за эту атаку.
— (Украинскому президенту Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность, — написал он в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России был ликвидирован 381 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями и другими регионами.
При этом с 20:30 19 июля до 5:00 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 вражеских БПЛА, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть была нейтрализована силами ПВО еще на дальних подступах.