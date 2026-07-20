Ущерб от атак по складам Wildberries в Котовске и Электростали превышает 20 млрд

Массированные атаки беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске вывели из строя 7% логистических мощностей RWB. Стоимость восстановления оценивается от 20 до 35,8 млрд руб., которые компании вряд ли возместят страховые фирмы. Об этом сообщил «Ъ».
По оценкам экспертов, расходы на ремонт в среднем составят от 60 тыс. до 100 тыс. руб. за квадратный метр — из-за этой разницы варьируется и предварительный ущерб. В самой компании масштаб последствий атак пока не оценивали, на вопросы о страховании там не ответили на фоне продолжающейся работы оперативных служб. Однако источник «Ъ» в страховом секторе сообщил, что RWB обычно не страхует свои склады, поэтому затраты на восстановление ей придется покрывать самостоятельно.
Оба логистических комплекса подверглись ударам ВСУ ночью 18 июля. В результате в Котовске погибли семь работников ночной смены, а именно четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек, среди которых 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальные были доставлены в больницы Котовска и Тамбова. По данным на 19 июля, десять пострадавших направили на лечение в Москву, еще 12 остаются в тамбовских медучреждениях — один из пациентов в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.
Изначально сообщалось, что в Электростали пострадали 24 человека. Впоследствии данные были уточнены: атака привела к гибели одного человека и ранениям 50-ти.
Подробнее об ущербе складам Wildberries — в публикации «Ъ».