Ущерб от атак по складам Wildberries в Котовске и Электростали превышает 20 млрд

Оба логистических комплекса подверглись ударам ВСУ ночью 18 июля. В результате в Котовске погибли семь работников ночной смены, а именно четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и трое женщин от 20 до 45 лет. Ранения получили 25 человек, среди которых 16 мужчин от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет. Трое из них получили амбулаторную помощь, остальные были доставлены в больницы Котовска и Тамбова. По данным на 19 июля, десять пострадавших направили на лечение в Москву, еще 12 остаются в тамбовских медучреждениях — один из пациентов в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.