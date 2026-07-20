На пляжах Геленджика зафиксировали наплыв отдыхающих и рост цен на инвентарь

На фоне высокого спроса на курортную инфраструктуру коммерческие арендаторы скорректировали стоимость проката пляжного инвентаря. Так, на популярном пляже «Саламандра» стоимость аренды одного шезлонга составляет 1 000 рублей за полудневную смену (с 08:00 до 14:00 либо с 14:00 до 20:00). Ближе к закрытию пляжа, в период с 18:00 до 20:00, цена снижается до 600 рублей.