На следующей неделе в аэропорту Киренска начнётся текущий ремонт взлётно-посадочной полосы

— Внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 миллионов рублей. Такую же сумму направят группа компаний «Истлэнд» и входящее в нее ООО «Аэропорт Киренск», которое является оператором аэродрома. Поручил мэру Киренского муниципального округа Кириллу Свистелину организовать работу по заключению контракта с компанией-подрядчиком. Планируется, что на следующей неделе она начнет работы, — сказал Игорь Кобзев.