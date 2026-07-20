Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следующей неделе в аэропорту Киренска начнётся текущий ремонт взлётно-посадочной полосы

На следующей неделе в аэропорту Киренска начнётся текущий ремонт взлётно-посадочной полосы. Об этом во время прямой линии с жителями Киренского района сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Источник: ТК Город

— Внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 миллионов рублей. Такую же сумму направят группа компаний «Истлэнд» и входящее в нее ООО «Аэропорт Киренск», которое является оператором аэродрома. Поручил мэру Киренского муниципального округа Кириллу Свистелину организовать работу по заключению контракта с компанией-подрядчиком. Планируется, что на следующей неделе она начнет работы, — сказал Игорь Кобзев.

Ремонт рассчитан на две недели, после чего специалисты Росавиации проведут повторное обследование и примут решение о возобновлении полётов. Аэропорт закрыт с 1 июня из-за неудовлетворительного состояния полосы, более 20 лет капремонт не проводился.

Жители также обсудили недостатки содержания дороги Киренск — Казачинское. Губернатор направил в территорию министра транспорта Максима Лобанова для контроля за работами. Следующую встречу предложено провести в начале августа.

Правительство региона взаимодействует с Росавиацией по вопросу состояния аэродрома. На межведомственном совещании под руководством губернатора представлена дорожная карта модернизации инфраструктуры, документ передан в федеральный центр.