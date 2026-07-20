На следующей неделе в аэропорту Киренска начнётся текущий ремонт взлётно-посадочной полосы

— Внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 миллионов рублей. Такую же сумму направят группа компаний «Истлэнд» и входящее в нее ООО «Аэропорт Киренск», которое является оператором аэродрома. Поручил мэру Киренского муниципального округа Кириллу Свистелину организовать работу по заключению контракта с компанией-подрядчиком. Планируется, что на следующей неделе она начнет работы, — сказал Игорь Кобзев.
Ремонт рассчитан на две недели, после чего специалисты Росавиации проведут повторное обследование и примут решение о возобновлении полётов. Аэропорт закрыт с 1 июня из-за неудовлетворительного состояния полосы, более 20 лет капремонт не проводился.
Жители также обсудили недостатки содержания дороги Киренск — Казачинское. Губернатор направил в территорию министра транспорта Максима Лобанова для контроля за работами. Следующую встречу предложено провести в начале августа.
Правительство региона взаимодействует с Росавиацией по вопросу состояния аэродрома. На межведомственном совещании под руководством губернатора представлена дорожная карта модернизации инфраструктуры, документ передан в федеральный центр.