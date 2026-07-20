В Краснодаре 20 июля сократилось число работающих АЗС

Еще 17 июля в краевой столице работали 63 заправки, 16 июля — 69 заправок, а 15 июля — 66 АЗС.
На данный момент в наличии присутствуют: АИ-92 — на 36 заправках; АИ-95 — на 34 заправках; АИ-100 — на 8 заправках; дизельное топливо — на 49 заправках.
В пятницу, 17 июля, топливо разных марок было доступно на следующем количестве заправок: АИ-92 — на 46, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 9, дизель — на 57 АЗС.
На некоторых заправках собственники ввели ограничения — топливо наливают только в баки автомобилей. Еще 43 АЗС временно не работают, а 11 закрыты на ремонт или ребрендинг.
В МЦУ подчеркнули, что сейчас на всех уровнях принимают меры для стабилизации ситуации. Водителей попросили не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих заправках и сделать топливо доступным для всех.