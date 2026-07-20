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Гадюку-блондинку обнаружили в заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии

Змею с интересной окраской сфотографировал госинспектор.

Источник: Государственный заповедник «Шульган-Таш»

В заповеднике «Шульган-Таш» обнаружена белая гадюка. Змею необычной окраски сфотографировал госинспектор Ильфак Байгазин.

Как рассказали специалисты, змея похожа на неполного альбиноса, так как у неё не красные глаза. А вообще окраска обыкновенной гадюки может быть самой разной: от светло-серой до коричневой, с зигзагом вдоль спины и Х-образным рисунком на голове.

В природе встречаются гадюки чёрные (меланисты), светло-серые или песочные, красноватые или кирпичные, но почти белые (неполные альбиносы) — большая редкость.