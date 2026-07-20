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Белорусский адвокат сказала, что делать, если на машину упало дерево

Адвокат сказала белорусам, что делать, если на машину упало дерево.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский адвокат объяснила, что делать, если на машину упало дерево, сообщили на ОНТ.

Так, в юридической консультации Смолевичского района Минской областной коллегии адвокатов обратили внимание, что сразу после ЧП машину нельзя трогать, а последствия — зафиксировать.

Если машина оказалась под деревом или крупной веткой, ее нельзя отгонять и убирать дерево до осмотра. Обязательно следует зафиксировать на фото и видео общий план двора, место падения дерева, номера дома, сами повреждения на авто, в том числе вмятины, разбитые стекла, погнутую крышу и так далее. Если есть очевидцы момента падения, нужно записать их контакты.

— Без документальной фиксации и понятной картины происшествия шансы на компенсацию резко снижаются, — предупредила адвокат Юлия Никитина.

Когда на припаркованную машину падает дерево, это не ДТП, поэтому вызывать нужно милицию, а не ГАИ. Сотрудников РОВД следует попросить составить материал проверки с указанием времени, места, обстоятельств и перечнем видимых повреждений авто. Также следует получить талон уведомление или другие подтверждающие факт обращения документы. Данные материалы потом прикладывают к заявлению в страховую или к претензии (иску) к организации, которая ответственна за дерево.

Например, если дерево находилось на придомовой территории, то чаще всего оно находится в зоне ответственности ЖЭС, управляющей организации или товарищества собственников. Но если данная зеленая зона относилась к городу, то есть ЧП произошло в сквере, придорожной полосе, то ответчиком выступит коммунальная служба либо исполком.

— Если дерево давно было аварийным, а меры не принимались, это серьезный аргумент в пользу автовладельца, — добавила юрист.

Между тем Зеленстрой сказал, почему чахнут деревья в Минске.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал о похолодании и приходе влажного воздуха с Балтики в Беларусь на неделе с 20 по 26 июля.

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