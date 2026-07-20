Белорусский адвокат сказала, что делать, если на машину упало дерево

Когда на припаркованную машину падает дерево, это не ДТП, поэтому вызывать нужно милицию, а не ГАИ. Сотрудников РОВД следует попросить составить материал проверки с указанием времени, места, обстоятельств и перечнем видимых повреждений авто. Также следует получить талон уведомление или другие подтверждающие факт обращения документы. Данные материалы потом прикладывают к заявлению в страховую или к претензии (иску) к организации, которая ответственна за дерево.