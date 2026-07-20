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Из Китая в Красноярск ввезли партию зараженных фруктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили опасных карантинных вредителей в партиях свежих фруктов, поступивших в Красноярск из Китая.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили опасных карантинных вредителей в партиях свежих фруктов, поступивших в Красноярск из Китая.

В партиях манго и винограда общим весом 1,65 тонны специалисты обнаружили червеца Комстока — опасного вредителя сельскохозяйственных культур. Кроме того, в партии яблок весом 5 тонн была выявлена персиковая плодожорка.

Для предотвращения распространения вредителей собственник груза принял решение провести обработку всех зараженных фруктов разрешенными препаратами, безопасными для человека.