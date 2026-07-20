Эксперт по китайской медицине назвала 5 продуктов, заменяющих аптечку

Первое: китайский финик унаби, он же зизифус или ююба. Этот продукт улучшает кровообращение, дает энергию и помогает справиться с переутомлением. Финик нормализует сон и успокоит. Кстати, в этом продукте содержится в 20 раз больше витамина С, чем в цитрусовых. На вкус унаби напоминает сушеное яблоко.