Эксперт по китайской медицине назвала 5 продуктов, заменяющих аптечку

Эксперт по традиционной китайской медицине, специалист по оздоровлению и омоложению, член ассоциации народной медицины Анастасия Устиненко перечислила продукты, которые поддержат здоровье и вернут энергию организму.
В китайской медицине главным источником здоровья считается сильный желудочно-кишечный тракт. Поддержать его можно только питанием, легкой и полезной пищей.
Эксперт назвала топ-5 продуктов, которые стоит добавить в регулярный рацион и которые помогут повысить качество жизни.
Первое: китайский финик унаби, он же зизифус или ююба. Этот продукт улучшает кровообращение, дает энергию и помогает справиться с переутомлением. Финик нормализует сон и успокоит. Кстати, в этом продукте содержится в 20 раз больше витамина С, чем в цитрусовых. На вкус унаби напоминает сушеное яблоко.
Китайская пословица гласит: «Съешь три финика в день — и молодость останется с тобой навсегда».
Второе: ягоды годжи — они богаты антиоксидантами, аминокислотами, селеном, калием, железом и другими микроэлементами. Укрепляют иммунитет, повышают уровень энергии, улучшают состояние кожи, защищают зрение и нормализуют уровень сахара в крови.
Третье: женьшень. Золотой продукт китайской медицины. Он бороться с диабетом, усталостью, упадком сил, бессонницей и импотенцией, нормализует работу сердца и сон. Женьшень рекомендован людям с низким уровнем энергии, холодностью и дефицитом тепла.
У данного продукта есть уникальное свойство — он благотворно влияет сразу на пять органов.
— Селезенку, легкие, сердце, почки и печень. В аптеках женьшень продается в форме таблеток, капсул и порошка, — говорит эксперт RuNews24.
Четвёртое: кордицепс. Это род грибов, они лечат нарушения почек, улучшают репродуктивное здоровье, придают энергию, помогают при заболеваниях сердца до бронхита.
Пятый — лимонник китайский. Он обладает бодрящим действием, обогащает организм антиоксидантами и защищает его от внутренних и внешних угроз.
Говоря о здоровье, эксперт напомнила китайскую мудрость: «Заниматься здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до начала болезни».