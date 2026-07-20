16 аварийных домов на улице Карла Маркса расселят в Хабаровске до конца года

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение включить 16 аварийных домов на улице Карла Маркса в краевую программу переселения. Новые квартиры до конца года получат около 120 семей. Дома построены в 50−60-х годах прошлого века, капитальный ремонт в них уже невозможен. Ранее в программу переселения был включен только один дом, остальные 14 предполагалось расселять через механизм комплексного развития территорий. Однако практика показала, что этот процесс может занять годы. Поэтому власти приняли решение включить все оставшиеся аварийные дома в программу уже сейчас. В рамках комплексного развития территорий на месте снесенных зданий появятся новые современные дома, школа на 1100 мест и детский сад на 210 мест. Работа по расселению ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До 2030 года в Хабаровском крае планируют переселить около 6 тысяч человек. На эти цели направлено почти 17 млрд рублей.