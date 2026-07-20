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Более 700 сельхозживотных и птиц незаконно перевозили в Ростовской области

Нарушителей, перевозивших сельхозживотных и птиц без документов, задержали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

С января по июль 2026 года в Ростовской области зафиксировали незаконную перевозку 748 сельхозживотных и птиц. Нарушения сотрудники управления Россельхознадзора выявили во время совместных рейдов с ГИБДД, всего провели 58 подобных выездов.

— Наиболее частыми нарушениями стали факты перемещения животных без обязательного карантинирования перед их отправкой и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, — рассказали в Россельхознадзоре.

Например, в Зимовниковском районе задержали автомобиль с шестью животными. Крупный рогатый скот везли из Обливского района в Чеченскую Республику без ветеринарных документов. Также в Егорлыкском районе остановили машину с двумя сельхозживотными без необходимых бумаг.

Теперь нарушители должны отправить животных на карантин. Информацию также направили в областное управление ветеринарии.

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