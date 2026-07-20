«Попробовать тайгу на вкус»: в центре Красноярска пройдет гастрономический опен-эйр ТАЙГЭЙР

В Красноярск возвращается гастрономический опен-эйр ТАЙГЭЙР. Мероприятие под открытым небом в самом центре города состоится 25 и 26 июля в рамках международного фестиваля ТАЙГАСТРО, возрождающего этногастрономическое наследие народов и территорий, популяризирующего локальные продукты и развивающего коммуникации между ресторанными сообществами России и мира.
Организаторы отмечают, что во дворе «КВАНТА», «Артели» и креативного кластера «Квадрат» встретятся четыре стихии: авторская гастрономия, барная культура, развлекательный досуг и музыка. ТАЙГЭЙР на два дня превратит сердце города в место, где звучит и дышит тайга, которую можно попробовать на вкус.
В этом году фестиваль представит 17 ресторанных концепций из Красноярского края. Шефы предложат гостям авторский стритфуд ресторанного уровня, вдохновленный меню своих заведений и таежными вкусами, а бармены — холодные и горячие напитки, среди которых аперитивы, коктейли, игристое и настойки. Свои локации представят Tunguska, SADKO, SMITH, KIKO ramen izakaya, «Дзе» и «Дзеими», Green Villa Pizza, «Варвара+Jerome», «Залечь на Дно», «Булгаков», Гранд д’Мари, Mira Bistro, «Суши Рыба», «Крылья», Hello Wine, «Баран и бисер», «Свинья и бисер», «Второе дыхание» и специальный проект из Норильска.
Музыкальную программу подготовил партнер фестиваля Гранд Д’Мари. На сцене выступят проект Krasa Rosa с глубоким звучанием Deep House и атмосферными этническими мотивами, группа HIT BAG с максимумом живого драйва в кавер-версиях мировых хитов, а также Leveldva — творческий симбиоз диджеев с мягкой медитативной электронной музыкой.
Кроме того, партнеры гастрономического опен-эйра подготовили развлекательные площадки с лаунж-зонами, командными играми и детскими активностями от «Калины Малины». Также здесь развернутся маркет локальных брендов от Сибирского института развития креативных индустрий, площадка от СберМаркета, зона отдыха «Добрый кола», цветочное оформление от салона «Крона» и дегустационный стенд Binggrae. И все это соберется в одном месте, где еда и музыка становятся частью большого городского праздника.
Организатором события выступает ТАЙГАСТРО, соорганизатором — Сибирский институт развития креативных индустрий. Мероприятие проходит при поддержке агентства по туризму Красноярского края в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Дизайн-партнер — компания «АртСтиль».
Опен-эйр пройдет в креативном кластере «Квадрат» по адресу: ул. Красной Армии, 10, стр. 3. Площадки будут работать 25 и 26 июля с 12:00 до 23:00. Вход свободный, регистрация не требуется.
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