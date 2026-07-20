«Попробовать тайгу на вкус»: в центре Красноярска пройдет гастрономический опен-эйр ТАЙГЭЙР

В этом году фестиваль представит 17 ресторанных концепций из Красноярского края. Шефы предложат гостям авторский стритфуд ресторанного уровня, вдохновленный меню своих заведений и таежными вкусами, а бармены — холодные и горячие напитки, среди которых аперитивы, коктейли, игристое и настойки. Свои локации представят Tunguska, SADKO, SMITH, KIKO ramen izakaya, «Дзе» и «Дзеими», Green Villa Pizza, «Варвара+Jerome», «Залечь на Дно», «Булгаков», Гранд д’Мари, Mira Bistro, «Суши Рыба», «Крылья», Hello Wine, «Баран и бисер», «Свинья и бисер», «Второе дыхание» и специальный проект из Норильска.