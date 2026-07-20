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Несколько миллионов пчел погибли в Красноярском крае

Массовая гибель пчел произошла в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края.

Массовая гибель пчел произошла в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края. По данным разных СМИ и общественников, умерло от 20 до 30 млн насекомых на территории в 40 километров.

Пасечники обратились в надзорные органы. Пострадавшие уверены, что пчелы погибли из-за обработки полей химикатами, о которых их якобы не предупредили, хотя по закону должны были сделать это за 5−10 дней. При этом в местных газетах были уведомления, но едва заметные и без указания конкретных участков земли.

В прокуратуре сообщили, что по факту произошедшего организована проверка: «Служба ветеринарного надзора изъяла пчел, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина их гибели, на это уйдет примерно 2−3 недели. Вопрос с мерами реагирования будет решен по окончании проверки».

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