Несколько миллионов пчел погибли в Красноярском крае

Пасечники обратились в надзорные органы. Пострадавшие уверены, что пчелы погибли из-за обработки полей химикатами, о которых их якобы не предупредили, хотя по закону должны были сделать это за 5−10 дней. При этом в местных газетах были уведомления, но едва заметные и без указания конкретных участков земли.