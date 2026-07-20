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В Омской области обновили участок дороги до границы Новосибирской области

Там заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

Ремонт участка дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омской области завершили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы провели на отрезке с 33-го по 36-й км. Там заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Помимо этого, специалисты укрепили покрытие, чтобы увеличить срок эксплуатации полотна.

Отметим, что также в регионе отремонтируют еще один участок дороги Тара — Усть-Ишим. В этом дорожно-строительном сезоне подрядная организация проводит работы на участке со 199-го по 209-й км на территории Тевризского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.