В Омской области обновили участок дороги до границы Новосибирской области

Ремонт участка дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омской области завершили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы провели на отрезке с 33-го по 36-й км. Там заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. Помимо этого, специалисты укрепили покрытие, чтобы увеличить срок эксплуатации полотна.
Отметим, что также в регионе отремонтируют еще один участок дороги Тара — Усть-Ишим. В этом дорожно-строительном сезоне подрядная организация проводит работы на участке со 199-го по 209-й км на территории Тевризского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.