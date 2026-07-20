Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочки

Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочной продукции. Речь идёт о сухой молочной сыворотке, которую отправили автомобильным транспортом в конце июня — начале июля, сообщает Россельхознадзор.
Перед отправкой продукцию тщательно проверили специалисты Волгоградского филиала ЦОК АПК. Эксперты подтвердили, что сыворотка полностью безопасна и соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям.
Поставка прошла в штатном режиме — никаких нарушений при оформлении не выявили. Волгоградские производители продолжают наращивать экспортные поставки: продукция из региона пользуется спросом и на внешних рынках. Так в середине июля сообщалось, что больше тысячи тонн овощей отправилось за месяц на экспорт из региона.