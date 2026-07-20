Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочки

Поставка прошла в штатном режиме — никаких нарушений при оформлении не выявили. Волгоградские производители продолжают наращивать экспортные поставки: продукция из региона пользуется спросом и на внешних рынках. Так в середине июля сообщалось, что больше тысячи тонн овощей отправилось за месяц на экспорт из региона.