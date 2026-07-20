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Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочки

Перед отправкой продукцию тщательно проверили специалисты Волгоградского филиала ЦОК АПК.

Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочной продукции. Речь идёт о сухой молочной сыворотке, которую отправили автомобильным транспортом в конце июня — начале июля, сообщает Россельхознадзор.

Перед отправкой продукцию тщательно проверили специалисты Волгоградского филиала ЦОК АПК. Эксперты подтвердили, что сыворотка полностью безопасна и соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям.

Поставка прошла в штатном режиме — никаких нарушений при оформлении не выявили. Волгоградские производители продолжают наращивать экспортные поставки: продукция из региона пользуется спросом и на внешних рынках. Так в середине июля сообщалось, что больше тысячи тонн овощей отправилось за месяц на экспорт из региона.