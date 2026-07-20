Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Челябинска упрекнул коммунальщиков в выборе неподходящей краски для борьбы с граффити

Мэр Лошкин велел по-новому закрасить граффити на улице Машиностроителей.

Источник: Комсомольская правда

Главе Челябинска Алексею Лошкину не понравилось, как закрасили граффити с рекламой наркоторговцев на фасадах домов по улице Машиностроителей.

— Понимаю, что универсальнее всего купить черную краску, —заявил Алексей Лошкин на сегодняшнем совещании в мэрии. — Но надо потом приводить все в нормальный вид. Там симпатичные малоэтажные дома, которые были капитально отремонтированы. Их фасады надо содержать в порядке, чтобы не было этих цветных пятен.

Мэр поручил администрации Ленинского района и ответственной за дома управляющей компании исправить работу.