Мэр Челябинска упрекнул коммунальщиков в выборе неподходящей краски для борьбы с граффити

— Понимаю, что универсальнее всего купить черную краску, —заявил Алексей Лошкин на сегодняшнем совещании в мэрии. — Но надо потом приводить все в нормальный вид. Там симпатичные малоэтажные дома, которые были капитально отремонтированы. Их фасады надо содержать в порядке, чтобы не было этих цветных пятен.