В Азове до 2027 года реализуют четыре инвестпроекта за 38,4 млрд рублей

В 2027 году ООО «Амирост» запустит в Азове комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна производительностью более 1,2 тыс. т сырья в сутки с выпуском крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Инвестиции в проект составят 34,68 млрд руб., что делает его самым капиталоемким из реализуемых. Комплекс рассчитан на 820 рабочих мест.