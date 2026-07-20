Мониторинг вместо проверок: в Госдуме предложили изменить закон «Об особых экономических зонах»

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс, обязав резидентов ОЭЗ перейти на налоговый мониторинг в течение двух лет после подписания соглашения об осуществлении деятельности. Новые правила не будут распространяться на предприятия малого и среднего бизнеса. Авторы инициативы считают, что данная система заменит выездные проверки и позволит заранее исключить ошибки в отчётности и претензии налоговых органов. То есть сделает взаимоотношения государства и предпринимателей более прозрачными и понятными.