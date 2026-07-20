Муниципалитеты Красноярского края поделились практиками развития финграмотности

В Красноярском крае состоялась серия окружных совещаний, посвященных развитию финансовой грамотности и формированию финансовой культуры жителей. Встречи организовали министерство финансов региона и региональный центр финансовой грамотности.
В совещаниях приняли участие представители Банка России, краевых учреждений, Социального фонда и органов местного самоуправления. Муниципальные координаторы представили действующие проекты и рассказали, как выстроена работа по повышению финансовой грамотности в территориях.
Так, в Ачинском муниципальном округе с начала года прошло 50 мероприятий всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Уроки по финансовой безопасности объединили 3,6 тысячи школьников, а участниками окружной олимпиады «Финансовый адмирал» стали почти 1,5 тысячи человек.
В Кежемском муниципальном округе жителей вовлекают в тему финансовой грамотности через квесты, семейные фестивали, игровые форматы и выездные мероприятия в сельских поселениях. В рамках местного конкурса «Инфо-лидер» здесь провели 95 мероприятий, в которых приняли участие около 3 тысяч человек.
По итогам совещаний участники отметили, что обмен опытом помогает муниципалитетам внедрять успешные практики, находить новые форматы работы с жителями и развивать проекты с учетом особенностей каждой территории.
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