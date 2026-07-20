Муниципалитеты Красноярского края поделились практиками развития финграмотности

В Кежемском муниципальном округе жителей вовлекают в тему финансовой грамотности через квесты, семейные фестивали, игровые форматы и выездные мероприятия в сельских поселениях. В рамках местного конкурса «Инфо-лидер» здесь провели 95 мероприятий, в которых приняли участие около 3 тысяч человек.