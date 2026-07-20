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Неделя жаркого июльского солнца ждёт Хабаровский край

Температура будет выше нормы на пару градусов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Настоящий июльский зной ожидает жителей Хабаровского края на этой неделе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Местами воздух прогреется до +32 °C, а значит, пережидать жару, видимо, придется под кондиционерами и вентиляторами.

Причем, первая половина недели пройдет без осадков.

— На этой неделе ожидается довольно высокий температурный фон: ночью температура воздуха будет достигать +15…+20 °C, а днем будет повышаться до +28…+32 °C. Дожди по краю ожидаем пока только 23 и 24 июля, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

В Хабаровске до 22 числа осадков не прогнозируется. Будет дуть юго-западный умеренный ветер, который затем поменяет свое направление на северо-восточное. Температура ночью — в пределах +18…+19°C, днем — около +30…+32°C.

Ближе к ночи 23 июля ожидается кратковременный дождь, который сохранится и днем 24 июля. Дневные показатели при осадках опустятся до +26…+28°C, а к выходным воздух вновь прогреется до +28…+30°C.

К слову, хоть неделя ожидается и жаркой, рекордных показателей синоптики не ожидают:

— Температура будет выше нормы лишь на 1−2 градуса.

Напомним, ранее, ссылаясь на прогноз Дальневосточного УГМС, ГУ МЧС по Хабаровскому краю выдало предупреждение о возможном подъеме уровней воды до отметок близких к неблагоприятному явлению на реках Кур у села Новокуровка и Урми у села Кукан. Сейчас повышенная водность наблюдается на реках Бурея, Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Кия, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен.

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