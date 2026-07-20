Число случаев «кондиционерной аллергии» выросло этим летом

Сам кондиционер не вызывает аллергию, но становится средой для размножения бактерий, плесени и грибков — в пыли с вероятностью 70% заводятся пылевые клещи. В зоне риска чаще всего офисные работники: они жалуются на отечность носа, чихание и кашель, ошибочно принимая это за вирус или цветение деревьев.