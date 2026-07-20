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Число случаев «кондиционерной аллергии» выросло этим летом

Аллергологи назвали первые признаки этой болезни.

Число обращений с аллергической реакцией «непонятного происхождения» выросло этим летом — в 5 из 10 случаев это «кондиционерная аллергия». Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

Сам кондиционер не вызывает аллергию, но становится средой для размножения бактерий, плесени и грибков — в пыли с вероятностью 70% заводятся пылевые клещи. В зоне риска чаще всего офисные работники: они жалуются на отечность носа, чихание и кашель, ошибочно принимая это за вирус или цветение деревьев.

«Аллергия не проявится сразу. Как правило, это происходит к концу рабочего дня. Самый распространенный симптом — зуд, покраснение или слезоточивость глаз. Отек слизистой носа — также явный маркер “кондиционерной аллергии”», — объясняет Чернышова.

Волгоградцам, у кого кондиционер работает без остановки все лето, аллерголог советует чистить фильтры каждые 2−4 недели, поддерживать влажность 40−60% и регулярно проветривать помещение, не переохлаждая его, — пишет Baza.

Почему в жару остаются следы от носков на ногах, ранее объяснила врач Павлова.