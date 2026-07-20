МИД РФ обратился к россиянам в Иордании

МИД России рекомендовал россиянам в Иордании соблюдать меры предосторожности из-за напряжённости в регионе. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Призываем граждан России, находящихся в стране, руководствоваться следующим: соблюдать должные меры предосторожности, воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными комментариями властей и следовать рекомендациям, которые дают эти структуры», — говорится в сообщении от источника.
В МИД РФ подчеркнули, что россиянам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. При включенных сиренах нужно отказаться от перемещений по городу и оставаться в местах проживания. Важно, чтобы россияне всегда при себе имели мобильный телефон с достаточным уровнем зарядки, добавили в дипмиссии.
Ранее KP.RU сообщил, что российским МИД призвал участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. При этом в российской дипмиссии уверены, что страны Персидского залива должны сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.