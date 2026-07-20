В лесах Ленобласти поспела черника

В лесах Ленинградской области стартовал сезон сбора черники. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, с одного гектара этой ягоды можно собрать 860 килограммов. А в России — до двух тонн. Питаются этой ягодой и лесные жители: волки и медведи.
«Собирайте. Ешьте свежую с молоком. Варите варенье на зиму. Сохраняйте вкус лета. Хорошей вам недели», — написал Дрозденко. И пожелал, чтобы на неделе у ленинградцев нашлось время для тихой прогулки по лесу и для узнавания вкуса спелой ягоды.
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