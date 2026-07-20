Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесах Ленобласти поспела черника

В России с гектара можно собрать две тонны таких ягод.

Источник: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

В лесах Ленинградской области стартовал сезон сбора черники. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, с одного гектара этой ягоды можно собрать 860 килограммов. А в России — до двух тонн. Питаются этой ягодой и лесные жители: волки и медведи.

«Собирайте. Ешьте свежую с молоком. Варите варенье на зиму. Сохраняйте вкус лета. Хорошей вам недели», — написал Дрозденко. И пожелал, чтобы на неделе у ленинградцев нашлось время для тихой прогулки по лесу и для узнавания вкуса спелой ягоды.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше