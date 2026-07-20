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Эксперт рассказал, что делать учителю при плохом поведении ребенка

Учителю стоит сосредоточиться на тех учениках, которым важен материал, а не бороться с теми, кто сидит в наушниках и не хочет слушать.

Учителю стоит сосредоточиться на тех учениках, которым важен материал, а не бороться с теми, кто сидит в наушниках и не хочет слушать. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал директор петербургского лицея № 369, член Общественной палаты и регионального штаба Народного фронта Константин Тхостов.

По его словам, педагог постоянно стоит перед выбором: вести интересный урок либо отбирать телефоны и пытаться утихомирить невоспитанных детей.

«Задача учителя — дать материал, четко его изложить так, чтобы поняли все. Если кто-то не хочет понять, помните прекрасное выражение: “Насильно мил не будешь”», — заявил он, добавив, что нужно работать на остальные 27 детей в классе.

Тхостов также подчеркнул, что воспитательная функция лежит на семье, а не на школе. Он посетовал, что многие родители сами «сидят в гаджетах», а заниматься ребенком, по их мнению, «должны все кто угодно, только не они».

Кроме того, эксперт отметил, что напряжение между учеником и учителем отчасти снижает возможность дистанционного обучения.

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