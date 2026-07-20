Столетняя омичка встала на ноги после сложного перелома бедра

«У пожилых людей часто есть сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и деменция, — подчеркнул врач-травматолог-ортопед Константин Самсонов. — Однако в большинстве случаев таким пациентам показано оперативное лечение. Мультидисциплинарный подход и наличие всех смежных специалистов позволяют выполнять подобные вмешательства довольно успешно. Возрастным пациентам крайне необходимо двигаться, продолжать свой устоявшийся многолетний образ жизни. С травмой они становятся фактически прикованными к кровати, что негативно сказывается в дальнейшем на их психологическом и физическом состоянии».