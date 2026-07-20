Катя Лель впервые заговорила о пропавшем муже: «Какая-то магия и мистика»

Катя Лель заговорила судьбе бывшего мужа. Игорь Кузнецов бесследно пропал во Франции полтора года назад, с тех пор о мужчине ничего неизвестно.
На VK fest певица призналась, что до сих пор надеется на лучшее и не верит, что мужчина погиб. Но, увы, все это время от Игоря Кузнецова нет никаких новостей, как и нет их от силовиков и служб спасения Франции.
Певица не верит в случившееся и называет произошедшее мистикой.
— К сожалению, никаких новостей нет, уже полтора года как. И это просто какая-то магия, какая-то мистика, которая необъяснима. Я, как человек, который относится к бывшему мужу с безумной благодарностью, с которым уже четвертый год в разводе, конечно же, очень переживаю, чтобы у моего ребенка был папа, — поделилась она с Super.ru.
Певица поделилась, что рассталась с экс-супругом максимально мирно. Их отношения сошли на нет, и каждый решил для себя, что не стоит сохранять семью. Пожелав друг другу счастливого пути, они стали строить каждый свою жизнь.
Пока не известно, что стало причиной исчезновения россиянина. Но певица не видела его в общей сложности около трех лет, с тех пор, как он уехал за границу. Несмотря на все факты, Катя Лель уверена — Игорь Кузнецов жив.
— Я просто доверяю своей интуиции: она подсказывает, что он жив, — сказала она.
На фестивале артистка поговорила с журналистами KP.RU и призналась, что живет одним днем.
— Я вообще всегда жила одним днем. Мне папа мой всегда говорил, светлая ему память, когда я была маленькая: «Катенька, вот есть у тебя последнее — отдай человеку. И боженька тебе даст. Потому что никогда нельзя жалеть и прятать деньги. Потому что душа если у тебя хочет помочь человеку — помоги». Я вот всегда вот так вот жила, абсолютно не жалея, — добавила Лель.