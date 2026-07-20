Катя Лель впервые заговорила о пропавшем муже: «Какая-то магия и мистика»

— Я вообще всегда жила одним днем. Мне папа мой всегда говорил, светлая ему память, когда я была маленькая: «Катенька, вот есть у тебя последнее — отдай человеку. И боженька тебе даст. Потому что никогда нельзя жалеть и прятать деньги. Потому что душа если у тебя хочет помочь человеку — помоги». Я вот всегда вот так вот жила, абсолютно не жалея, — добавила Лель.